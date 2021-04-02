Байден и Зеленский переговорили 2 апреля. Украинский президент ждал этой беседы более трех месяцев, при этом переговоры Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным состоялась еще в январе.
«О самом важном — ситуации на Донбассе. Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности, Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», — сказал Зеленский.
Он также рассказал о решении СНБО о вводе персональных санкций «в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинских контрабандистов».
Кроме того, Зеленский сообщил, что 2 апреля состоялась презентация так называемого Центра противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.