После переговоров с президентом США Джо Байденом и заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 2 апреля президент Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к согражданам

Байден и Зеленский переговорили 2 апреля. Украинский президент ждал этой беседы более трех месяцев, при этом переговоры Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным состоялась еще в январе.

«О самом важном — ситуации на Донбассе. Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности, Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», — сказал Зеленский.

Белый дом раскрыл детали переговоров Байдена с Зеленским © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Кроме того, Зеленский сообщил, что 2 апреля состоялась презентация так называемого Центра противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.