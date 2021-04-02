Киевский режим продолжает нарушать Минские соглашения, таким образом показывая свое отношение к Донецкой и Луганской народным республикам, поэтому у жителей Донбасса нет желания снова стать частью Украины, поделился эксперт.
«Я считаю, что такая вероятность с каждым днём становится всё более призрачной, если говорить серьёзно», — сказал Копатько.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.