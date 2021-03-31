Украинская армия за семь лет войны перевооружилась, поэтому сейчас ее нельзя недооценивать. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социолог Сергей Баранов

С серьёзной армией, по типу российской, Вооруженные силы Украины (ВСУ) воевать не готовы, так как это армия другого типа, но для ополченцев ДНР и ЛНР они могут быть неплохим соперником, сообщил социолог.

«Вообще украинскую армию, конечно, нельзя недооценивать с учётом её <…> перестройки в последние годы, если раньше она, в том виде, в котором была в 2014 году, была совершенно непригодна даже для карательных действий, то сейчас вооружились», — сказал Баранов.

Мотивацией ВСУ стало мародёрство — Жилин © Twitter, Александр Жилин

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.