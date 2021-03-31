Актер Михаил Боярский посвятил своей коллеге, легендарной артистке и уроженке Харькова Людмиле Гурченко, пост в Instagram, приуроченный к 10-й годовщине со дня ее смерти. Запись датирована 30 марта

Пять минут — как это много. Десять лет без Людмилы Гурченко. ФОТО © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

«При своем огромном таланте так и не была по-настоящему счастлива в семейной жизни. Всю жизнь Людмила Марковна мучилась. Мне кажется, что ее ошибкой было то, что она не создала крепкой семьи, а выбирала всегда работу. Никому из ее мужей так и не удалось укротить "дикого мустанга", которым, без сомнения, была Людмила Гурченко», — написал Боярский.

Людмила Гурченко официально была замужем шесть раз. Дольше всего — 20 лет — продлился союз с композитором Константином Купервейсом. Карьере артистка посвятила почти 55 лет — с 1956 по 2011 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ: «ГОЛАЯ» ВЕЧЕРИНКА С ГУБЕРНАТОРОМ НА УКРАИНЕ ПОЛУЧИЛА ОБЪЯСНЕНИЕ.

К слову, данные Михаила Боярского внесены в базу «Миротворец», авторы сайта обвиняют артиста в преступлениях против Украины.