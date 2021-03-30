Директор Херсонского музыкально-драматического театра Александр Книга объяснился за скандальное мероприятие с обнаженными девушками, прошедшее на его помостках в минувшие выходные. Его слова привел сайт Вigmir.net 30 марта

«Это не закрытая вечеринка, а званый вечер в честь Дня театра… Зрителей мы вывели, рассадили на сцене. Состоялся буквально один номер будущего мюзикла, а… после этого мы поднялись наверх и уже провели аукцион», — рассказал Книга.

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Подобного рода аукцион в стране проводился впервые, по словам Книги, было продано десять ролей на общую сумму в 200 тысяч гривен (примерно 540 тыс. руб.).

«Мы вынуждены продавать роли, потому что у государства нет средств на выпуск спектакля», — пояснил директор театра.

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Шум вокруг «голой» вечеринки и критику в свой адрес Книга воспринял как дополнительную рекламу, заявив, что скандал только подогреет интерес к театру, а возможно, и привлечет дополнительные средства спонсоров.

Отмечается, что среди участников мероприятия были глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутаты горсовета и облсовета, чиновники и бизнесмены.