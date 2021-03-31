Министерство здравоохранения Украины не рассчитывает на создание украинской вакцины от коронавируса. Об этом замглавы ведомства, главный санврач страны Виктор Ляшко заявил в эфире hromadske 30 марта

Больше половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский сообщил о разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Тогда министр здравоохранения Максим Степанов пообещал «всячески способствовать дальнейшим шагам».

При этом, по словам Ляшко, в министерстве даже не знают о такой разработке, хотя ведомству известно, что группа украинских ученых провела «определенные исследования» рекомбинантной вакцины. И хотя государство их поддержало, проводить какие-либо исследования ученые могут только с фармацевтическими компаниями, которые требуют публикации о препарате в научном журнале.

Таким образом, как отметил Ляшко, разработка украинской вакцины существует, но как она будет «финализирована», пока неизвестно. Причем ни Минздрав, ни Кабмин не получали информации от самих разработчиков.

«Мы больше рассчитываем на вакцины, которые прошли третью стадию клинических исследований и квалифицированные ВОЗ», — подчеркнул главный санврач.

Один из разработчиков «украинской вакцины от COVID-19» Михаил Фаворов еще полгода назад заявил, что испытания на людях планируется начать через три месяца. С тех пор никаких новостей не было.