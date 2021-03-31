Некогда малоизвестная украинская певица Джамала после своей победы на «Евровидении» в 2016 году стала знаменита не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Вслед за этим взлетели и гонорары артистки, сообщило издание Inkorr.сom 30 марта

В очередь: организаторы «Евровидения» опубликовали порядок выступления стран, где в нем Украина © fdnews.ru

«Я не помню сумму, я помню день. Там была просто одна семья. И они хотели слушать мою музыку. Для меня это было вау, волосы дыбом. И еще дали деньги», — рассказала она.

Джамала уточнила, что позже гонорары «понемногу утихли», но размеры своих нынешних заработков не раскрыла.

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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».