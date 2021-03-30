Сегодня действительно существует риск того, что мы можем получить на Донбассе обострение или нечто большее. Вопрос только в том, насколько далеко все зайдет и какие цели преследует Киев. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: В борьбе Запада и олигархов проиграют украинцы © Facebook, Золотарев Андрей Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

«Может, зацепившись за Донецк и Горловку, частично зайдя в города, начать переговоры о "Минске-3" условно (это может быть уже и не "Минск", судя по отношениям с Белоруссией), но уже с более сильных позиций, диктуя условия. Или же речь идет о том, чтобы, собственно, довести ситуацию до того, чтобы продемонстрировать Европе оскал русского медведя и вернуть европейцев к той солидарной позиции, которая была в 2014 году в отношении антироссийских санкций», — рассуждает эксперт.

Мы можем только гадать о конкретных целях Киева, но то, что техника стягивается, очевидно, и ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что обострение возможно, как только закончится период распутицы, подчеркнул политолог.

Любое, даже самое длительное прекращение огня, если оно не подкрепляется политическими решениями, рано или поздно сменяется обострением, поскольку военные воспринимают это лишь как некоторую передышку между боевыми действиями, подытожил Золотарев.

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