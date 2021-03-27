Международная организация труда установила соотношение размера пенсии к получаемой человеком зарплате не ниже 40%, однако ратифицировавшая документ Украина выплачивает всего 29%, в дальнейшем этот процент будет только уменьшаться, сообщило Министерство социальной политики Украины 27 марта

С 29% вышеуказанный коэффициент упадет до 18%, отметили в украинском ведомстве.

Снижение размеров пенсионных выплат неизбежно из-за демографической ситуации, утверждают в министерстве.

Солидарная пенсионная система может нормально функционировать, если взносы платят минимум в два раза больше граждан, чем получают пенсии, но сейчас Пенсионный фонд наполняют 13 млн работающих при 11,1 млн пенсионеров, говорится в сообщении.

Поэтому пенсии повышать не будут, отмечают в министерстве.

Чиновники предлагают украинцам самостоятельно копить на пенсию, заявляя, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.