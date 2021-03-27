С 29% вышеуказанный коэффициент упадет до 18%, отметили в украинском ведомстве.
Снижение размеров пенсионных выплат неизбежно из-за демографической ситуации, утверждают в министерстве.
Солидарная пенсионная система может нормально функционировать, если взносы платят минимум в два раза больше граждан, чем получают пенсии, но сейчас Пенсионный фонд наполняют 13 млн работающих при 11,1 млн пенсионеров, говорится в сообщении.
Согласно прогнозам Кабмина, к 2050 году работающих украинцев станет меньше, 9,7 млн человек, а пенсионеров — больше, 11,7 млн.
Поэтому пенсии повышать не будут, отмечают в министерстве.
Чиновники предлагают украинцам самостоятельно копить на пенсию, заявляя, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.