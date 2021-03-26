Как уточняется, производство пшенично-ржаного хлеба сократилось на 7,8%, до 37 тысяч тонн, пшеничного — на 9%, до 48,7 тысячи тонн.
Ассоциация «Мукомолы Украины» ранее сообщала о росте цен на хлеб, вызванном подорожанием зерна и других необходимых для производства хлеба ингредиентов.
До начала мая текущего года ряд продуктов подорожает до 75%, отмечал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По словам украинского экономиста, это произойдет из-за того, что на Украине постепенно заканчиваются довольно скудные из-за неурожая 2020 года запасы продовольствия, увеличивается стоимость хранения овощей и фруктов.
Кроме того, грядут майские праздники, особенно Пасха, что всегда провоцирует увеличение спроса и рост цен.
По данным Пендзина, рост цен на большинство групп товаров народного потребления вызван подорожанием топлива и энергоресурсов, а также повышением зарплат и пенсий.