Производство хлебобулочных изделий на Украине за первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го уменьшилось на 7,4%, до 122,8 тысячи тонн, производство муки упало на 32%, до 170,7 тысячи тонн, сообщила Госслужба статистики Украины

Как уточняется, производство пшенично-ржаного хлеба сократилось на 7,8%, до 37 тысяч тонн, пшеничного — на 9%, до 48,7 тысячи тонн.

Ассоциация «Мукомолы Украины» ранее сообщала о росте цен на хлеб, вызванном подорожанием зерна и других необходимых для производства хлеба ингредиентов.

Неодинокий бунт Черкасс. Смерть от голода или коронавируса? © Facebook, Анатолій Бондаренко Олег Пендзин.

По словам украинского экономиста, это произойдет из-за того, что на Украине постепенно заканчиваются довольно скудные из-за неурожая 2020 года запасы продовольствия, увеличивается стоимость хранения овощей и фруктов.

Кроме того, грядут майские праздники, особенно Пасха, что всегда провоцирует увеличение спроса и рост цен.

По данным Пендзина, рост цен на большинство групп товаров народного потребления вызван подорожанием топлива и энергоресурсов, а также повышением зарплат и пенсий.