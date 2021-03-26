Точных данных о том, будет ли очередное украинское наступление, нет. Сейчас украинские действия все больше напоминают какую-то странную игру, сказал корреспондент.
«Мне кажется, что все это немножко не клоунада, а есть такой термин в цирке «продажа номера». <…> номер никакой смертью и не пахнет, но все расходятся довольные, потому что пережили весь спектр эмоций», — сообщил Стешин.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.