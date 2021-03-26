Обострение в Донбассе в полномасштабную войну не перерастет, так как все действия Украины сейчас - «цирковой номер». Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин

Точных данных о том, будет ли очередное украинское наступление, нет. Сейчас украинские действия все больше напоминают какую-то странную игру, сказал корреспондент.

«Мне кажется, что все это немножко не клоунада, а есть такой термин в цирке «продажа номера». <…> номер никакой смертью и не пахнет, но все расходятся довольные, потому что пережили весь спектр эмоций», — сообщил Стешин.

Донбасс: эскалации не будет? © скриншот видео Украина.ру

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.