Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Филипп Оливье, против которого Украина ввела санкции, назвал действия Киева нелегитимными. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости 25 марта

По словам Оливье, он намерен обратиться к руководству ЕП с призывом выразить протест против таких действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против троих депутатов Европарламента — граждан Франции Виржини Жорона, Жан-Лин Лакапеля и Филиппа Оливье.

Французский евродепутат прокомментировал санкции Украины против него © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Меня удивляет, что пытаются оказать давление на депутатов, которые осуществляют свое право поехать и увидеть ситуацию где бы то ни было… Я буду просить руководство Европарламента протестовать против таких методов, которые совершенно недопустимы», — сказал Оливье.

Он добавил, что намерен вместе с коллегой адресовать обращение главе ЕП.

Украинские санкции Оливье назвал нелегитимными. Он добавил, что по-прежнему придерживается своей позиции по Крыму — депутат считает его совершенно не оккупированной территорией.