По словам Оливье, он намерен обратиться к руководству ЕП с призывом выразить протест против таких действий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против троих депутатов Европарламента — граждан Франции Виржини Жорона, Жан-Лин Лакапеля и Филиппа Оливье.
Депутаты посещали Крым в июле прошлого года в составе крупной делегации в качестве наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ.
«Меня удивляет, что пытаются оказать давление на депутатов, которые осуществляют свое право поехать и увидеть ситуацию где бы то ни было… Я буду просить руководство Европарламента протестовать против таких методов, которые совершенно недопустимы», — сказал Оливье.
Он добавил, что намерен вместе с коллегой адресовать обращение главе ЕП.
Украинские санкции Оливье назвал нелегитимными. Он добавил, что по-прежнему придерживается своей позиции по Крыму — депутат считает его совершенно не оккупированной территорией.