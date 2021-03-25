В Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) поступило заявление на заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Мустафу Найема. Об этом 25 марта на своей странице в Facebook сообщил представитель наблюдательного совета ОАО «Меридиан им. С.П. Королева» Вадим Гриб

Заявление было подано представителем набсовета 24 марта.

Гриб указывает на возможное совершение коррупционных действий руководства «Укроборонпрома» в ходе реализации «эффективного корпоративного управления».

«Сегодня подали в НАБУ жалобу на Мустафу Найема за превышение служебных полномочий и вымогательство денег в ходе реализации им «эффективной» корпоративной политики на нашем предприятии. Помимо этого 26.03 в 10:30 (11:30 мск. — Ред.) в УНИАН состоится пресс-конференция УОП на тему, как они продвигают эффективное корпоративное управление. Мы к этому готовились и проанализировали проект закона, о чем писал ниже, и дали конкретные примеры их понимания корпоративного управления», — написал Гриб.

Пошел на повышение: Найем займется активами «Укроборонпрома» © Facebook, Mustafa Nayyem | Facebook, Mustafa Nayyem | Перейти в фотобанк

«Завтра разошлем остальным депутатам, поскольку это главный вопрос в этой истории. Такие, как Мустафа, будут всегда, а наша с вами задача — высвечивать подобные факты, поскольку коррупция любит тишину. Мустафа прошел свой путь от Майдана до 10% и теперь должен уйти в забытие. В УОП еще вчера назначили служебное расследование, мы предоставили им всю необходимую информацию. Посмотрим на реакцию руководителя УОП и руководства страны», — добавил Гриб.

В ноябре 2020 года бывший журналист и экс-депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко Мустафа Найем получил должность директора по активам концерна «Укроборонпром». Ранее он занимался взаимодействием «Укроборонпрома» с органами государственной власти.