Отмечается, что в 16:00 (17:00 мск) должно начаться заседание по лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову, в 17:30 (18:30 мск) — по Евгению Строканю, а также Давиду Гаджимурадову.
Все подозреваются в совершении хулиганских действий, за что им грозит до семи лет лишения свободы.
«Ждем вас там (у суда. — Ред.), потому что своих надо отбивать», — говорится в сообщении.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Сергея Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.
Вечером 20 марта на Банковой прошла акция с требованием освободить националиста. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.