Сторонники осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко призвали к участию в новой акции у стен Печерского райсуда, где 24 марта продолжается избрание мер пресечения участникам беспорядков возле Офиса президента 20 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Стерненко

«Пусть попробуют»: сторонник Стерненко пригрозил властям, обвинившим его в хулиганстве © REUTERS, Valentyn Ogirenko Сергею Филимонову, в 17:30 (18:30 мск) — по Евгению Строканю, а также Давиду Гаджимурадову.

Все подозреваются в совершении хулиганских действий, за что им грозит до семи лет лишения свободы.

«Ждем вас там (у суда. — Ред.), потому что своих надо отбивать», — говорится в сообщении.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Сергея Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.

Вечером 20 марта на Банковой прошла акция с требованием освободить националиста. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.