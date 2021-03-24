Усик сообщил, что ему написал президент UFC Дэйна Уайт.
«Мне недавно Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов". Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду, с кем побоксировать», — рассказал он.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO. В последнем на сегодня поединке украинец одолел по очкам британского боксера Дерека Чисору.
Кроме того, был анонсирован возможный бой Усика с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.