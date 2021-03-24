Украинский боксер Александр Усик получил приглашение участвовать в самом известном промоушене в мире смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship) в США. Об этом он рассказал в эфире шоу ХSPORT.UA в YouTube 23 марта

Усик сообщил, что ему написал президент UFC Дэйна Уайт. «Это информационная война»: Усик обвинил Марченко в манипуляции и обмане © Александр Усик/Инстаграм

«Мне недавно Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов". Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду, с кем побоксировать», — рассказал он.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO. В последнем на сегодня поединке украинец одолел по очкам британского боксера Дерека Чисору.

Кроме того, был анонсирован возможный бой Усика с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.