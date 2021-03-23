Европарламент не согласовал дополнительную финансовую помощь для установки в Верховной Раде Украины «новых кнопочек». Об этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга 22 марта, передает Vesti.ua

Китайцы дали депутату Верховной Рады идею, как обхитрить сенсорную кнопку для голосования © Facebook, Дмитро Разумков отметил председатель Рады.

Отвечая на вопрос, даст ли на новую систему деньги Европарламент, он сказал, что с ним «это сегодня не проговаривали», однако не уточнил, будет ли вообще подниматься данный вопрос.

«Рада-3» — система поддержки принятия решений для законодательного процесса Верховной Рады Украины и советов других уровней. В ней представлены главные принципы построения системы информационного обслуживания депутатов и рассмотрена структура комплекса технических средств СППР — системы поддержки принятия решений.

Тем временем в парламенте запустили тестирование сенсорной кнопки для борьбы с кнопкодавством. Отличие от старой системы заключается в том, что теперь для голосования депутатам необходимо будет использовать обе руки. Как только начинается голосование, депутат должен приложить пальцы к сенсорам по обе стороны монитора. При этом до завершения голосования отпускать сенсорные кнопки нельзя.

При этом депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура уже нашел способ обмануть данную систему при помощи нагревающейся подушки, которую кнопка распознает как ладонь.