Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 22 марта провел видеоконференцию с послами стран «Большой семерки» (G7) и Евросоюза. Стороны обсудили текущую ситуацию в Донбассе и вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба офиса

Ермак заявил о доработке плана по Донбассу © пресс-служба президента Украины

«По словам Андрея Ермака, украинская сторона готова в любое время для проведения дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению безусловного режима прекращения огня, чтобы потом двигаться дальше к установлению мира на Донбассе», — добавили в пресс-службе офиса.

Также стороны обсудили создание на Украине Центра противодействия дезинформации, вопросы вакцинации от COVID-19 и акцию протеста, которая прошла в минувшую субботу под зданием офиса президента Украины.

«Позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной — все граждане Украины имеют беспрепятственное право на мирные акции, но то, что происходило, не является мирным протестом», — отметили в пресс-службе.

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко состоялся в Киеве у офиса президента Украины в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала эти действия как хулиганство, один участник был задержан. Ущерб, нанесенный зданию в ходе акции в субботу, предварительно оценили в $72 тысячи.

Российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ