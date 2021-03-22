Отмечается, что, согласно рейтингу World Happiness Report, Украина заняла 69-е место в «рейтинге счастья».
«Даже если человек чувствует, что в моменте — именно здесь и сейчас — он счастлив, на заднем фоне все равно маячит вопрос ежедневного благополучия, и об этом просто невозможно не думать», — говорится в сообщении.
Психолог Виктория Егорова заявила, что исследования определяют уровень удовлетворенности жизнью. По ее словам, украинцы испытывают дискомфорт по ряду актуальных проблем: безработица, низкие зарплаты, мизерные пенсии, высокие тарифы, военный конфликт, нестабильная экономическая и политическая ситуация. И даже если человек чувствует в определенный момент абсолютное счастье, на заднем плане все равно остается вопрос ежедневного благополучия.
Также отмечается, что не добавляют позитива и ежедневные новости, среди которых негатива гораздо больше, чем позитива.