Украинский певец и автор песен Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции «Водные лыжи» из заставки мультфильма «Ну, погоди!». Об этом 22 марта сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Композиция, написанная венгерским композитором Тамашем Деаком и исполненная Дорном, будет открывать каждую серию новой версии мультсериала. Помимо этой заставки, «Союзмультфильм» и исполнитель работают и над другими композициями к проекту.

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Музыкант заверяет, что при записи «Водного стадиона» старался максимально «сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание».

«В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация — она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! Мы изначально поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака — абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз», — заявил Дорн.

Однако композиция не будет повторяться один в один с советской записью, а станет по-хорошему новой с «современной фактурой звука», которую представители «Союзмультфильма» увидели именно в Дорне.

«Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна — мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии — больше всего подошел для нашего нового сериала», — сказала генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

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Работа над перезапуском мультсериала «Ну, погоди!» началась на киностудии в 2020 году. Новая версия мультика будет выполнена в технике 3D, сценарий ленты продолжат уже известные всем приключения Волка и Зайца, которых на этот раз озвучат шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

Помимо старых персонажей, в мультипликационном фильме появятся и новые: Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу. Премьера новых серий запланирована на 2021 год.