Ежедневно там госпитализируют более трехсот пациентов. Власти Львова боятся, что в какой-то момент на спасение людей может не хватить медицинского персонала.
На данный момент в городе осуществляется поиск людей с медицинским образованием, которые работают не по специальности, но в критической ситуации смогут прийти на помощь сотрудникам больницы.
За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 554 256 человек, из них 1 260 842 выздоровели, летальных исходов — 30 098.