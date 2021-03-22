Во Львове из-за антирекордного всплеска заболеваемости коронавирусом, приходится экстренно искать медперсонал и дополнительные койки для больных, сообщается на портале mv.org.ua

Мэр Львова бьет тревогу из-за нехватки врачей в регионе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На данный момент в городе осуществляется поиск людей с медицинским образованием, которые работают не по специальности, но в критической ситуации смогут прийти на помощь сотрудникам больницы.

За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 554 256 человек, из них 1 260 842 выздоровели, летальных исходов — 30 098.