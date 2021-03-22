Одесский поэт и прозаик Ефим Ярошевский скончался через день после 86-го дня рождения. Об этом сообщили 21 марта в его Facebook

В Белоруссии пропал известный поэт © facebook.com Ефима Ярошевского, Фимы, Фимочки… Улетел», — говорится в посте.

Ярошевский скончался в Германии, где жил с 2008 года. Литератор не печатался в советское время и работал преподавателем русской литературы. Впервые его стихи напечатали в газете «Одесский вестник» в 1992 году, когда автору было 57 лет.

Одесский художник Александр Ройтбурд на своей странице отметил, что Ярошевский умер в день поэзии. Он назвал его последним великим писателем «одесской школы».

«Ему не надо было стилизовать себя, чтобы "продолжать традиции" Бабеля или Багрицкого — в нем жила эта традиция, о чем бы и как бы он ни писал. Он принадлежал к этой плеяде органично, как дышал. И не важно, уходил ли он в архаику или в авангардные эксперименты, вводил в дискурс тексты священных книг, сводки горячих новостей или молодежно-тусовочные мемы. Его "Провинциальный роман-с" — самое значимое произведение одесской андеграундной прозы 70-80-х, зеркало одесского полуподпольного бытования культуры и искусства в эпоху краха оттепельных иллюзий, когда восставший из ада совок сжимал пальцы на горле всего живого и неподконторольного», — написал Ройтбурд.