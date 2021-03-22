Украина будет иметь широкую поддержку в США независимо от того, как будут складываться в ближайшее время отношения Москвы и Вашингтона. Об этом экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью «НВ» 21 марта

США не спровоцируют Украину на широкомасштабный конфликт с РФ - Баширов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Внутри страны у нас действительно есть противостояние и политическая борьба между партиями, и, к сожалению, Украина внезапно оказалась частью этого процесса. Слово "Украина" теперь употребляют еще и во внутриполитическом, не только во внешнеполитическом контексте. Но факт остается фактом: США так же сильно поддерживают Украину и ее суверенитет», — подчеркнул Волкер.

Он напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Белый дом ужесточал санкции против РФ, предоставлял Украине вооружение и высылал из страны российских дипломатов. По его мнению, администрация Джо Байдена будет двигаться в том же направлении.

В то же время Волкер считает, что Украину ждут сложные времена, так как, по его мнению, Россия якобы пытается создать высокий уровень напряженности в Донбассе.

Ранее группа сенаторов США от Демократической и Республиканской партий внесла на рассмотрение Сената законопроект об усилении взаимодействия с Украиной в сфере безопасности. Если его примут, американское правительство будет выделять 300 миллионов долларов ежегодно.