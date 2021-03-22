По его словам, существовала надежда на то, что Зеленский будет применять жесткую риторику в отношении России, а за кулисами договариваться о выполнении Минских соглашений. Теперь о ней можно забыть.
«Это интеллектуально ничтожный человек, потому что все слова, которые он говорит в последнее время, даже если рассматривать их с проукраинской позиции, глупые и демонстрируют его политическое невежество. Кроме того, он трус, очевидно, что он боится бандеровцев. Но в политике трусом быть нельзя», — сказал Виталий Третьяков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Вечером 20 марта у стен Офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения экс-главы одесской ячейки «Правый сектор»* Сергея Стерненко.
Радикалы забросали здание пиротехникой, расписали оскорбительными надписями и пытались поджечь надпись «Президент Украины». Ущерб от действий, митингующих оценили в 72 тысячи долларов.