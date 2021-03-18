Слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине – это подтверждение конфронтационной линии с Россией, считает политолог Виталий Третьяков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для констультаций.

- Виталий Товиевич, что кроется за агрессивной риторикой Байдена? Означает ли это углубление конфронтации между Москвой и Вашингтоном?

— С одной стороны, это слова, адресованные американской публике, чтобы показать, какой он решительный в борьбе с агрессивной Россией, и прикрыть проблемы во внутренней политике США. С другой стороны, это подтверждение конфронтационной линии с Россией. Она уже давно обрисована, американцы теряют мировое господство довольно стремительно и не хотят этого.

Консолидируя максимально мелких игроков на мировой арене, подотчетных им, они вынуждены бороться с теми, кто составляет им конкуренцию. По традиционной американской доктрине самые могущественные — это Китай и США. Тем более что Россия демонстрирует очевидное нежелание подчиниться. Китай ведет себя очень самостоятельно, но внешне более спокойно.

Я уверен, что это (слова Байдена) было произнесено не случайно. Это была разыгранная партия, заранее обговоренный диалог. Журналист должен был задать этот вопрос, употребив это слово «убийца». И Байден знал, что этот вопрос будет задан, и он это подтвердит, сняв с себя ответственность, поскольку не он первым это определение произнес.

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- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что на Западе осознают безумие киевских политиков и не прочь им воспользоваться. Подтолкнёт ли заявление Байдена Киев к эскалации конфликта с Россией?

— Конечно, потому что там внимательно за этим следят и, безусловно, расценивают это как прямую демонстрацию того, что никакого налаживания отношения между Москвой и Вашингтоном не будет. Америка будет занимать жесткую позицию по всем вопросам, по которым у США и России разные подходы, а украинская тема как раз такая. Не ждите, что Вашингтон с Москвой пойдут на компромисс, чего многие боялись в Киеве.

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- А есть ли у Зеленского выбор в этой ситуации?

— На нем нужно поставить крест. Как человек он ничтожен и как политик абсолютно несамостоятельная фигура. Существовала теория о том, что пришел хороший человек без опыта в политике и будет применять жесткую риторику в отношении России, а за кулисами договариваться о выполнении Минских соглашений. Теперь о ней можно забыть.

Это интеллектуально ничтожный человек, потому что все слова, которые он говорит в последнее время, даже если рассматривать их с проукраинской позиции, глупые и демонстрируют его политическое невежество. Кроме того, он трус, очевидно, что он боится этих бандеровцев. Но в политике трусом быть нельзя.

- На ваш взгляд, все ли сделала Россия, чтобы удержать Украину в орбите своего влияния?

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Да и кто будет защищать русское население Украины? Там, по официальным данным, восемь миллионов русских, а на самом деле гораздо больше. Евросоюз, который смотрит, как уничтожается русский язык и русское образование вопреки всем европейским нормам, будет думать о защите русских? Разве западноевропейские политики не знают, кто такие бандеровцы, и об их связях с Гитлером? Они все это прекрасно знают.