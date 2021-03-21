Украине необходимо получить план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе. Такое требование 20 марта высказала вице-премьер страны Ольга Стефанишина, передает «Укринформ»

В Харькове станцию метро «переименовали» в честь НАТО © Telegram Харьков 1654

«Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству», — подчеркнула она, напомнив, что план действий — это еще не членство, а лишь политическое решение, которое спровоцирует мобилизацию усилий внутри государства для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.

Стефанишина призналась в надеждах Киева, что об «украинском вопросе» вспомнят на ближайшей встрече лидеров НАТО. Ожидается, что США поддержат украинскую сторону.

В начале недели сообщалось, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году.

При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.