«Позвольте мне добавить несколько слов об общих заботах, которые нам накинула опасная Белорусская АЭС. Строитель электростанции — Россия — не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния», — заявил он.
По словам Науседы, якобы растущая «хрупкость Белоруссии» означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Поэтому он публично попросил власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.
С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. Также после того как на Украине с 1 января прекратил действовать запрет на поставки из Белоруссии, украинские предприятия возобновили импорт с 3 января. Кроме того, с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.