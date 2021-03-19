Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС, поскольку проект электростанции для расширения своего влияния якобы пытается использовать Россия. Об этом 19 марта он сказал во время выступления в украинском парламенте, которое транслировал телеканал «Рада»

«Позвольте мне добавить несколько слов об общих заботах, которые нам накинула опасная Белорусская АЭС. Строитель электростанции — Россия — не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния», — заявил он.

По словам Науседы, якобы растущая «хрупкость Белоруссии» означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Поэтому он публично попросил власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце. Литва и Украина вместе выступят против БелАЭС © belaes.by

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию. Также после того как на Украине с 1 января прекратил действовать запрет на поставки из Белоруссии, украинские предприятия возобновили импорт с 3 января. Кроме того, с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.