Чистый убыток администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» за девять месяцев 2020 года составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей). Об этом 18 марта со ссылкой на финансовый отчет «Укрзализныци» сообщает «Лига»

Кабинет министров уволил главу правления «Укрзализныци» © Facebook, Укрзалізниця

За три квартала года пассажирские перевозки сократились на 59,1% по сравнению с показателями 2019 года. Грузовые перевозки сократились на 7,3%.

Чистый доход компании от реализации продукции за девять месяцев составил 55,1 млрд грн (около 130 млрд рублей). При этом ее себестоимость составила 55,6 млрд грн.

Накануне Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета администрации «Укрзализныци» уволил главу правления компании Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика.