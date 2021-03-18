«Такие результаты в УЗ объяснили падением доходов от перевозок из-за COVID-19. При этом темпы роста себестоимости превышали темпы роста чистого дохода. Компания также получала убыток от курсовой разницы», — говорится в материале.
За три квартала года пассажирские перевозки сократились на 59,1% по сравнению с показателями 2019 года. Грузовые перевозки сократились на 7,3%.
Чистый доход компании от реализации продукции за девять месяцев составил 55,1 млрд грн (около 130 млрд рублей). При этом ее себестоимость составила 55,6 млрд грн.
Накануне Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета администрации «Укрзализныци» уволил главу правления компании Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика.