Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Давид Арахамия ответил на обвинения депутата Александра Дубинского, что Офис президента якобы заставлял его медийно раскручивать публикацию «пленок Порошенко-Байдена». Об этом 18 марта сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

«Он действительно публично высказывался, отправлял письма в Конгресс… Он же умный парень… Пройдет некоторое время и будет переоценка происходящего», — заявил Арахамия.

Дубинский обвинил Зеленского во вмешательстве в американские выборы © Facebook, Andriy Myhal

Ранее Дубинский, которого исключили из фракции и партии «Слуга народа», заявил, что от него требовали дать ход «пленкам», которые обнародовал внефракционный депутат Рады Андрей Деркач. США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы.

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции, но он отказался. В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».

Ранее Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и нынешнего президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины.