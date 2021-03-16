Украина не считает Крым своей территорией, она считает Крым оккупированной территорией, а людей, которые там живут, оккупантами. Об этом рассказал руководитель дирекции вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский в интервью изданию Украина.ру

Антон Красовский: Если Медведчук проиграл битву властям Украины, значит, ему надо уходить из политики © Facebook, Антон Красовский

Эксперт пояснил, что советские войска взрывали мосты и железнодорожные пути, оккупированные фашистскими захватчиками, хотя на этих территориях жили советские граждане, и так поступает украинская сторона и любая сторона, которая находится в вооруженном конфликте.

Медиаменеджер также отреагировал на ремарку корреспондента издания о том, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

«Я этого не знаю. Украина имеет право так считать? На мой взгляд, да, потому что это абсолютно самостоятельная нация, живущая по самостоятельным законам, и у них самостоятельные представления о том, как устроен мир. Никто никому ничего не обязан. Украина точно не обязана поставлять в Ялту воду. А вот Россия на территорию своего региона эту воду поставлять обязана», — подчеркнул Красовский.

Если РФ за все эти годы не смогла сделать ничего для того, чтобы вода в Крыму появлялась из другого места, значит, российская промышленность плохо работает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.