Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Эксперт пояснил, что советские войска взрывали мосты и железнодорожные пути, оккупированные фашистскими захватчиками, хотя на этих территориях жили советские граждане, и так поступает украинская сторона и любая сторона, которая находится в вооруженном конфликте.
Медиаменеджер также отреагировал на ремарку корреспондента издания о том, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны.
«Я этого не знаю. Украина имеет право так считать? На мой взгляд, да, потому что это абсолютно самостоятельная нация, живущая по самостоятельным законам, и у них самостоятельные представления о том, как устроен мир. Никто никому ничего не обязан. Украина точно не обязана поставлять в Ялту воду. А вот Россия на территорию своего региона эту воду поставлять обязана», — подчеркнул Красовский.
Если РФ за все эти годы не смогла сделать ничего для того, чтобы вода в Крыму появлялась из другого места, значит, российская промышленность плохо работает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.