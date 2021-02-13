На место Медведчука должны прийти люди гораздо более боевые и авторитетные, которых будет слышать украинская нация, считает российский медиа-менеджер Антон Красовский

Об этом директор дирекции вещания на русском языке телеканала RT рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Служба безопасности Украины начала проверять Алёну Березовскую из-за интервью с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

- Антон, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вы признались, что авторство вопроса о вхождении Украины в состав России, который журналистка Алена Березовская задала Виктору Медведчуку, принадлежит вам. Предполагали ли вы такую бурную реакцию украинских «чекистов» на невинный, казалось бы, вопрос?

— Во-первых, он не невинный, с точки зрения украинских «чекистов». Во-вторых, не существует невинных вопросов или виновных. Журналист имеет право задавать любые вопросы любому человеку. А то, что за вопросы журналиста возбуждают уголовное дело или какие-то преследования, это проблема государственной системы или той страны, которая так поступает.

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Именно поэтому они и выходили 150 раз на Майдан, меняли одного президента на другого. Им хотелось президента пожестче. Им хотелось президента конкретного, который будет думать о народе, решит материальные проблемы украинцев. Возьмет под контроль озверевших украинских олигархов. В реальности украинцам хотелось бы Путина, им стыдно в этом признаться.

- А что же мешает Украине произвести такого президента?

— Этого я не знаю, я не украинец.

- Достаточно ли Россия работает с сознанием украинцев посредством тех же СМИ?

— Мы действительно находимся в тяжелом периоде формирования смыслов, Это не касается Украины, это касается вообще России. В России кризис со смыслами. Это нормально. Это происходит во многих больших странах мира. В США тоже кризис со смыслами. В Германии и во Франции вообще никаких смыслов нет. Эти страны их не производят в принципе.

Россия пытается подменить новые смыслы, которые она не может найти, смыслами старыми. А они уже не работают. Это проблема Российской Федерации, что мы пытаемся разговаривать со всем миром старыми смыслами. Но это не значит, что смыслы новые лучше, чем старые. Вот США пытаются разговаривать с точки зрения новой этики, а это вообще ничем не лучше, чем этика старая. Это, как правильно писал Константин Юрьевич Богомолов, квир-фашизм или квир-социализм.

Поэтому это не проблема России, это проблема глобального мира, что мы, обладая глобализованным сознанием, думаем про одни и те же вещи, используя одни и те же информационные ресурсы. Очевидно, нам нужно искать новые смыслы, которые всех нас объединят. Нам всем надо объединиться, и Украине тоже.

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Их никто туда не ведет, и никто не возглавляет. Соответственно пропагандировать что-то очень тяжело, можно только рекламировать. То есть эти смыслы надо уметь продать, и они должны быть удобными в использовании. Мы живем в мире удобства. Мы живем в мире потребителей и мерчендайзеров. В этом смысле большая культурная нация должна быть таким мерчендайзером.

- Итак, нам необходима новая русская идея?

— Не новая русская идея, нам необходима новая человеческая идея. Мы живем в одной идее, мы ничем не отличаемся друг от друга. Если говорить о том, что нам нужна новая русская или французская идея, вы по-прежнему пытаетесь жить в 19 и 20 веках. А мы живем в 21 веке, нам не нужна никакая русская идея, и украинская идея нам не нужна, и американская идея нам не нужна. Нам нужна идея глобального мира, которую надо пересмотреть.

В идее глобального мира не должно быть расового и национального превосходства, не должно быть превосходства одних стран над другими, экономического давления, санкционного давления. Вот что такое новый глобальный мир и новая идеология.

А национальная русская идея так или иначе предполагает, что русская идея лучше, чем нерусская. А это не так. Точно так же не может быть никакой новой американской идеи.

- Наверное, Россия на пути к созданию новых смыслов, если продолжает снабжать Украину электроэнергией…

— А Украина снабжает нас металлами, например, потому что у нас глобальная экономика с Украиной. Россия никого не продолжает снабжать. Россия живет в глобальном экономическом пространстве. Россия делает то, что выгодно для российского народа и собственников, которым принадлежит тот или иной бизнес.

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Не забывайте, что на Украине функционирует больше десяти советских, так или иначе принадлежащих РФ, хотя они и записаны в украинскую энергетическую компанию, ядерных реакторов типа ВВЭР, сконструированных в Подольске, а произведенных на Ижорском машиностроительном заводе.

То есть мы никакую благотворительность не оказываем, это экономические вопросы. А вы задали вопрос про идеологию. Идеология — это когда я еду сейчас в машине корейского производства, а здесь все написано по-английски, потому что главный язык мира — это английский. И по-другому уже не будет.

Это и есть то человеческое удобство, которое произвела Британская империя, и в этом смысле она впереди нас. На русском языке ничего не написано, его никто не понимает. Это тоже наша проблема, мы сделали все для того, чтобы его никто не понимал. Это культурная проблема.

- К вопросу об идеологии, Киев перекрывает воду крымчанам разве не из идеологических соображений?

— Это не идеологическая проблема, а технологическая. Если РФ за все эти годы не смогла сделать ничего для того, чтобы вода в Крыму появлялась из другого места, значит, российская промышленность плохо работает. Россия, когда присоединяла Крым, понимала, что это произойдет. Почему Украина должна поставлять туда воду?

- Украина считает Крым своей территорией.

— Она не считает Крым своей территорией, она считает Крым оккупированной территорией, а людей, которые там живут, оккупантами. Советские войска взрывали мосты и железнодорожные пути, оккупированные фашистскими захватчиками, хотя на этих территориях жили советские граждане. Так поступает украинская сторона и любая сторона, которая находится в вооруженном конфликте.

- Но Украина и Россия не находятся в состоянии войны.

— Я этого не знаю. Украина имеет право так считать? На мой взгляд, да, потому что это абсолютно самостоятельная нация, живущая по самостоятельным законам, и у них самостоятельные представления о том, как устроен мир. Никто никому ничего не обязан. Украина точно не обязана поставлять в Ялту воду.

А вот Россия на территорию своего региона эту воду поставлять обязана. Так что теперь это наши проблемы, и мы должны их решать. То, что Советский Союз их не решил за бесконечное количество лет, и то, что СССР управлял этими территориями так бездарно и бессмысленно, что это привело к такому чудовищному конфликту.

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- А как вы относитесь к блокировке оппозиционных телеканалов на Украине?

— Я считаю, что Украина может блокировать все что угодно на своей территории, это ее внутреннее дело. А если Россия считает, что Украина поступила незаконно, значит, РФ может применить к Украине определённые санкции. Мне плевать на каналы Медведчука, и на Медведчука мне абсолютно наплевать.

Медведчук украинский гражданин. Владимир Владимирович Путин в одном из интервью называл Медведчука украинским националистом, с которым он не согласен по множеству вопросов.

Фактор Медведчука в украинской политике © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

И на место таких людей, как Медведчук, должны прийти люди гораздо более боевые и авторитетные, которых будет слышать украинская нация. Значит, Медведчук не нужен Украине, если так легко взять и закрыть его телеканалы. Значит, эти ресурсы должны принадлежать другим людям, значит, эти люди должны иметь влияние на украинский политикум.

Я смотрю со стороны выгоды для России. Вы говорите, Россия продолжает снабжать электроэнергией. Россия продолжает продавать электроэнергию, которая дешевеет с каждым днем, огромному рынку. И я счастлив, что Россия поддерживает свои интересы. Если Медведчук не в состоянии защитить интересы России на Украине, значит, Россия должна сделать все, чтобы господина Медведчука там не было, чтобы не Медведчук представлял эти интересы. А будет он там или нет — внутреннее дело украинской республики.