Она ужаснулась, что чуть не накормила детей мясным продуктом с червями. Как только она начала резать колбасу, чтобы сделать бутерброды, ее ожидал «мерзкий сюрприз».
«Друзья, будьте осторожны! Решили попробовать колбасу "Домашнюю" от фирмы "Гармаш", купили палочку на бутерброды, ничто не предвещало беды. Но уже дома на кухне меня ждал мерзкий сюрприз: начала резать колбасу, а там внутри червяк. Это был шок. Червь в колбасе! Просто мерзость!» — написала она.
Одесситка заметила, что стоимость колбасы была не маленькой и теперь ей придется жаловаться на производителя.
Более половины украинских магазинов продают просроченные продукты, товары без информации и неправильно хранят продукты, нарушая права потребителей. Мы уже писали о жительнице Днепра, которая из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». На днях во Львове покупателям в хлебе попался кусок пластика.