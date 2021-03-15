Украинка Инга Подлесная на днях поделилась в своем Facebook неприятной историей, связанной с покупкой колбасы в одном из магазинов Одессы

Колбаса дорожает, а оливье нет — журналисты подсчитали, как это вышло © gointer.ru

«Друзья, будьте осторожны! Решили попробовать колбасу "Домашнюю" от фирмы "Гармаш", купили палочку на бутерброды, ничто не предвещало беды. Но уже дома на кухне меня ждал мерзкий сюрприз: начала резать колбасу, а там внутри червяк. Это был шок. Червь в колбасе! Просто мерзость!» — написала она.

Одесситка заметила, что стоимость колбасы была не маленькой и теперь ей придется жаловаться на производителя.

Более половины украинских магазинов продают просроченные продукты, товары без информации и неправильно хранят продукты, нарушая права потребителей. Мы уже писали о жительнице Днепра, которая из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». На днях во Львове покупателям в хлебе попался кусок пластика.