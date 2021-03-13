По словам Тиберга, газопровод несет угрозу безопасности для всего блока. Дипломат отметил, что у ЕС нет инструментов для воздействия на такие проекты, как «Северный поток-2».
«Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты — потому что они влияют на всех нас», — сказал он.
Посол подчеркнул, что хоть и Швеция выступала против трубопровода, его строительство она остановить не смогла.
«Мы проанализировали запрос, поступивший от России, на прокладку труб через шведскую экономическую зону, и сделали это очень внимательно. Наши юристы по международному праву выяснили, что мы можем выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но это было бы не в наших силах юридически предотвратить строительство "Северного потока-2" в шведской экономической зоне», — добавил Тиберг.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.