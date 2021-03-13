Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг заявил, что газопровод «Северный поток-2» угрожает безопасности Евросоюза. Об этом он на днях рассказал в интервью Kyiv Not Kiev

По словам Тиберга, газопровод несет угрозу безопасности для всего блока. Дипломат отметил, что у ЕС нет инструментов для воздействия на такие проекты, как «Северный поток-2».

«Этот проект имеет серьезные последствия для всей европейской безопасности, и мы сожалеем, что ЕС на сегодня не имеет более влиятельных рычагов для определения того, как согласуются и как выполняются подобные проекты — потому что они влияют на всех нас», — сказал он.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мы проанализировали запрос, поступивший от России, на прокладку труб через шведскую экономическую зону, и сделали это очень внимательно. Наши юристы по международному праву выяснили, что мы можем выдвигать требования о соответствии строительства экологическим стандартам или стандартам безопасности, но это было бы не в наших силах юридически предотвратить строительство "Северного потока-2" в шведской экономической зоне», — добавил Тиберг.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.