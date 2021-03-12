По ее данным, в январе начисления за коммуналку составили 30,8 млрд грн. Это на 10% больше декабрьских платежек. Граждане смогли оплатить всего 23,9 млрд грн, 77,7% от суммы начислений.
В январе продолжился прошлогодний тренд наращивания долгов за услуги ЖКХ. За декабрь 2020 года сумма неплатежей составила 7,5 млрд грн, а за ноябрь — 10 млрд грн.
Наращивание задолженностей происходит на фоне ужесточения условий взыскания долгов за коммунальные услуги с украинских неплательщиков.
Если у должника числится в собственности еще одно жилье или сумма долга превышает 94,5 тыс. грн, то его квартиру имеют полное право отобрать за долги.
В противном случае жилье могут арестовать, а долг взыскивать с заработной платы, отбирая ее половину.
Также к должникам будут применять санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении неплательщиков алиментов, а именно конфискация имущества, запрет выезжать за границу, пользоваться оружием, охотиться.
Неплательщиков ждут и штрафные санкции: за год просрочки к задолженности добавят 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%.
Следует отметить, что цены на коммунальные услуги неимоверно высокие по сравнению с уровнем доходов граждан, только стоимость газа с момента госпереворота на Украине выросла более чем в 10 раз.
Это провоцирует кризис неплатежей, поскольку людям просто не хватает денег на еду и ЖКХ одновременно.