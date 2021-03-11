Согласно собственному финансовому плану на 2020 год компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 млрд гривен. В 2019 году прибыль компании составила 3,8 млрд грн, в 2018-м — 4,6 млрд грн.
Но уже по итогам 3 квартала 2020 года был получен убыток 5,3 млрд грн, «Энергоатом» прогнозировал годовые убытки на уровне 7,6 млрд грн, объясняя это долгами контрагентов перед компанией.
Однако за четвертый квартал 2020-го компания вопреки прогнозам смогла получить некоторую прибыль, которая уменьшила убыток по итогам года примерно на 700 млн грн.
Как раз с начала указанного периода на предприятии начались служебные проверки из-за возможных коррупционных нарушений, совершенных главой «Энергоатома» Петром Котиным.
Позднее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание правительству Украины для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности «Энергоатома».
10 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины начало обыски на «Энергоатоме» из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года.
В СМИ публиковалась информация о непрозрачных аукционах госкомпании по продаже электроэнергии, которые приносили выгоду компаниям бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского в ущерб интересам государства.
«Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.
Компания находится в подчинении у Министерства энергетики, которое с марта 2020 года не имеет полноценного главы, ведомство возглавляли различные исполняющие обязанности министра. В данный момент пост и.о. министра энергетики занимает Юрий Витренко.