По итогам 2020 года Национальная атомная компания «Энергоатом» сообщила о чистых убытках на общую сумму 4,8 млрд гривен, говорится в отчете госкомпании за указанный период

Согласно собственному финансовому плану на 2020 год компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 млрд гривен. В 2019 году прибыль компании составила 3,8 млрд грн, в 2018-м — 4,6 млрд грн.

Но уже по итогам 3 квартала 2020 года был получен убыток 5,3 млрд грн, «Энергоатом» прогнозировал годовые убытки на уровне 7,6 млрд грн, объясняя это долгами контрагентов перед компанией.

Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как раз с начала указанного периода на предприятии начались служебные проверки из-за возможных коррупционных нарушений, совершенных главой «Энергоатома» Петром Котиным.

Позднее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание правительству Украины для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности «Энергоатома».

10 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины начало обыски на «Энергоатоме» из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года.

В СМИ публиковалась информация о непрозрачных аукционах госкомпании по продаже электроэнергии, которые приносили выгоду компаниям бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского в ущерб интересам государства.

«Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

Компания находится в подчинении у Министерства энергетики, которое с марта 2020 года не имеет полноценного главы, ведомство возглавляли различные исполняющие обязанности министра. В данный момент пост и.о. министра энергетики занимает Юрий Витренко.