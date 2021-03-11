Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что отставки министра здравоохранения Максима Степанова и премьера Дениса Шмыгаля в ближайшее время не будет. Об этом 11 марта он рассказал в интервью «РБК-Украина»

«Теоретически это (кадровые изменения в Кабмине. — Ред.) возможно. Насколько я помню, пока представлений от премьер-министра не было», — заявил спикер.

По его словам, каждый конкретный случай рассматривается в стенах парламента. В частности, он упомянул о голосовании за назначение вице-премьером и главой Минэнерго Юрия Витренко, кандидатуру которого парламент дважды не поддержал. Спикер также добавил, что на данный момент предложений вынести на голосование вопрос назначения Витренко в третий раз не поступало.

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В январе Рада провалила второе назначение Юрия Витренко вице-премьером — министром энергетики. Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил его первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.