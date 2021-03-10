Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.

Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич»
Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич»
© AP, Vincent Yu
Он напомнил, что еще недавно китайская Skyrizon и «Мотор Сич» планировали построить завод в городе Чунцин, где хотели производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. Также китайская компания планировала инвестировать 250 миллионов долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич».

«Грядет чума. Все прямые и косвенные признаки указывают на то, что 2021 год будет годом тотальной распродажи государственных активов. Доброта западных партнеров связана только и исключительно с тем, что они все будут играть в эту игру. Все они толпятся у лотов, в том числе у главного — земли. До нее обязательно дойдет очередь. Будут проданы "Южмаш", "Антонов", "Мотор Сич", "Укрзализныця" и так далее», — отметил Максимов.

По его мнению, той Украины, какой мы ее знаем, не останется, и на фоне этой катастрофы история с «национализацией» «Мотор Сич» меркнет.

Больше о ситуации, сложившейся вокруг «Мотор Сич», читайте в статье на сайте Украина.ру.

 