Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.
Он напомнил, что еще недавно китайская Skyrizon и «Мотор Сич» планировали построить завод в городе Чунцин, где хотели производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. Также китайская компания планировала инвестировать 250 миллионов долларов в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич».
«Грядет чума. Все прямые и косвенные признаки указывают на то, что 2021 год будет годом тотальной распродажи государственных активов. Доброта западных партнеров связана только и исключительно с тем, что они все будут играть в эту игру. Все они толпятся у лотов, в том числе у главного — земли. До нее обязательно дойдет очередь. Будут проданы "Южмаш", "Антонов", "Мотор Сич", "Укрзализныця" и так далее», — отметил Максимов.
По его мнению, той Украины, какой мы ее знаем, не останется, и на фоне этой катастрофы история с «национализацией» «Мотор Сич» меркнет.
Больше о ситуации, сложившейся вокруг «Мотор Сич», читайте в статье на сайте Украина.ру.