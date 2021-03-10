Для Украины 2021 год станет годом тотальной распродажи государственных активов. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Максим Максимов

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов после того, как Киев по указанию США заблокировал инвестиционную сделку.

Не будите спящего тигра. Как Китай накажет Украину за «Мотор Сич» © AP, Vincent Yu

«Грядет чума. Все прямые и косвенные признаки указывают на то, что 2021 год будет годом тотальной распродажи государственных активов. Доброта западных партнеров связана только и исключительно с тем, что они все будут играть в эту игру. Все они толпятся у лотов, в том числе у главного — земли. До нее обязательно дойдет очередь. Будут проданы "Южмаш", "Антонов", "Мотор Сич", "Укрзализныця" и так далее», — отметил Максимов.

По его мнению, той Украины, какой мы ее знаем, не останется, и на фоне этой катастрофы история с «национализацией» «Мотор Сич» меркнет.

Больше о ситуации, сложившейся вокруг «Мотор Сич», читайте в статье на сайте Украина.ру.