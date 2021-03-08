«Экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. И отсутствие этого взаимодействия играет на руку России, — отметил эксперт.

Поэтому властям Украины для реинтеграции этих территорий нужно было бы восстановить с ними экономические и социальные связи, пояснил он.

Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию
Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию
© Facebook, Ruslan Bortnik

Если при этом радикалы перекрыли бы железные дороги, они должны отвечать перед законом, как все остальные правонарушители, добавил Бортник

Полностью интервью можно прочитать здесь.