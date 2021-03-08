Экономическая изоляция со стороны Украины делает республики Донбасса еще более российскими и еще менее украинскими. Об этом в интервью Украина.ру сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. И отсутствие этого взаимодействия играет на руку России, — отметил эксперт.

Поэтому властям Украины для реинтеграции этих территорий нужно было бы восстановить с ними экономические и социальные связи, пояснил он. Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию © Facebook, Ruslan Bortnik

Если при этом радикалы перекрыли бы железные дороги, они должны отвечать перед законом, как все остальные правонарушители, добавил Бортник

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