«Экономическое взаимодействие Украины с Крымом и Донбассом — это наиболее очевидный путь возвращения этих территорий в состав Украины. И отсутствие этого взаимодействия играет на руку России, — отметил эксперт.
Поэтому властям Украины для реинтеграции этих территорий нужно было бы восстановить с ними экономические и социальные связи, пояснил он.
Если при этом радикалы перекрыли бы железные дороги, они должны отвечать перед законом, как все остальные правонарушители, добавил Бортник
Полностью интервью можно прочитать здесь.