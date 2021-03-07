Накануне МИД Украины информировал о ДТП с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Изначально сообщалось о шести жертвах, к вечеру информация была уточнена — погибших оказалось пятеро. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из которых были госпитализированы.
«В лечебных учреждениях находится 28 человек (из них девять в тяжелом состоянии)», — говорится в материале госслужбы.
Водителей автобуса задержали. Один из них (который был за рулем) будет задержан, пока идет следствие. Второй водитель, находившийся рядом, сегодня должен быть отпущен.