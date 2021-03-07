Девять украинцев, госпитализированных после аварии с автобусом в Польше, находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницах остаются 28 человек, сообщила 7 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Пострадавшие в ДТП в Польше украинцы выехали на родину © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

«В лечебных учреждениях находится 28 человек (из них девять в тяжелом состоянии)», — говорится в материале госслужбы.

Водителей автобуса задержали. Один из них (который был за рулем) будет задержан, пока идет следствие. Второй водитель, находившийся рядом, сегодня должен быть отпущен.