Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) имеет несколько запасных сценариев на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон заявил в интервью венгерской газете Világgazdaság, текст которого посольство Украины в Будапеште опубликовало в Facebook 6 марта

В Европарламенте призвали использовать «Северный поток-2» против России © мртс.рф

В связи с этим он заявил о необходимости оптимизировать транзитные мощности, поскольку оператор не сможет удерживать инфраструктуру, которая не будет введена. При этом модернизировать будут только те компрессорные станции, которыми будут пользоваться, а другие постепенно выведут из эксплуатации, добавил Макогон.

Он также уточнил, что из-за такого сокращения мощностей ЕС больше не сможет рассчитывать на украинскую ГТС как доступный запасной вариант при том, что она была спроектирована специально для быстрого обеспечения дополнительного спроса в Евросоюзе, даже с учетом увеличения в сутки транзита на 150-200 миллионов кубометров.

«Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ-терминалов ради своей энергетической безопасности», — сказал Макогон.

При этом он сомневается, что «Северный поток-2» будет достроен, учитывая «решительную позицию США и большинства европейских стран, которая отразилась в санкциях».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.