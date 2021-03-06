«Нафтогаз Украины» прекратил поставки природного газа для предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». Об этом 6 марта сообщила пресс-служба газораспределительной компании «Донецкоблгаз»

Газ и новая стратегия. Главное в экономике Украины 27 февраля — 5 марта

«Действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза Украины" заставляют нас поступать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Чтобы вновь получать газ, предприятие должно уплатить не менее 302,1 млн гривен (почти 819 млн рублей).