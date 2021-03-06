Задолженность «Донецктеплокоммунэнерго» перед «Нафтогазом Украины» составляет более 1,548 млрд гривен (свыше 4 млрд рублей).
«Действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза Украины" заставляют нас поступать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Чтобы вновь получать газ, предприятие должно уплатить не менее 302,1 млн гривен (почти 819 млн рублей).