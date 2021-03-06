После того, как хозяином Белого дома стал Джо Байден, представители Киева стали чаще позволять себе агрессивные выказывания в адрес России. Об этом в комментарии РИА Новости 6 марта рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил Леонид Кравчук обвинил Россию в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, украинская делегация предпримет «радикальные шаги».

По словам Елены Паниной, Украина давно утратила остатки внешнеполитической субъектности и находится на «ручном управлении» американских дипломатов не самого высокого уровня. Киевские власти стремятся отработать, полученные из Вашингтона задачи.

«Украине дают понять, что выполнять Минские соглашения не нужно, подталкивают к новому витку конфронтации с Россией. Если так пойдет и дальше, то есть риск, что киевский режим может решиться на новую военную авантюру на Донбассе», — сказала Елена Панина.

В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.