Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет уклоняться от интеграции, Россия будет на ней настаивать, увязывая экономическую помощь с конкретными шагами, направленными в сторону интеграции. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко усиливает паразитарную модель экономики © РИА Новости, Нина Зотина

«Договор — это бумажка, которая не стоит ровным счетом ничего. Мы это очень хорошо видим на примере Союзного договора от 1999 года, который не воплотился даже на 10-20 процентов. Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно», — указал Безпалько.

Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом и, вполне возможно, будут осторожно подпитываться с Запада, считает политолог.

Может быть, если Лукашенко сумеет укрепить свои позиции и остаться на шестой срок, он пойдет на какие-то косметические изменения, но пока что он пытается затянуть время, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.