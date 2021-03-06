В этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Белоруссии должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров, подчеркнул эксперт.
«Договор — это бумажка, которая не стоит ровным счетом ничего. Мы это очень хорошо видим на примере Союзного договора от 1999 года, который не воплотился даже на 10-20 процентов. Поэтому нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно», — указал Безпалько.
Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом и, вполне возможно, будут осторожно подпитываться с Запада, считает политолог.
Может быть, если Лукашенко сумеет укрепить свои позиции и остаться на шестой срок, он пойдет на какие-то косметические изменения, но пока что он пытается затянуть время, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.