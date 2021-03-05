Как сообщалось ранее, неизвестные написали на здании словацкого консульства: «Обменяем Словакию на Крым!»
Таким образом активисты отреагировали на слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича, в шутку предложившего передать России Закарпатье в обмен на вакцину «Супутник V».
«Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», — говорится в сообщении.
Власти Словакии, в том числе глава МИД Иван Корчок и сам Матович, уже принесли свои извинения украинской стороне.
С 1919 по 1938 год территория Закарпатья под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии. В 1945 году она стала частью УССР.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.