МИД Словакии прокомментировал надпись, появившуюся на фасаде консульства страны в Харькове. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ведомства

Игорь Иваненко: Словакия приглашает Россию к расширению своих границ на запад? © Facebook, Игорь Иваненко

Таким образом активисты отреагировали на слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича, в шутку предложившего передать России Закарпатье в обмен на вакцину «Супутник V».

«Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», — говорится в сообщении.

Власти Словакии, в том числе глава МИД Иван Корчок и сам Матович, уже принесли свои извинения украинской стороне.

С 1919 по 1938 год территория Закарпатья под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии. В 1945 году она стала частью УССР.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.