Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает удивлять обновлениями романтического образа, который политик избрала для себя не так давно. Новый лук бывшего премьера на днях в Instagram опубликовала группа Lady.tsn.ua

В сети появилось фото одного из последних выступлений Тимошенко с трибуны сессионного зала Верховной Рады, где политик больше напомнила гражданам страны не главу партии, а снежинку или даже Снежную королеву, активно требовавшую превратить момент в «вечность» из кусочков льда. Шестидесятилетняя Тимошенко заявилась в Раду в облегающем наряде © ba.org.ua

«Юлия Тимошенко появилась на заседании Верховной Рады в образе Снежинки. На ней было белое платье, обильно расшитое на воротнике-стойке пайетками, и двубортный жакет интересного кроя. Свой лук депутат дополнила прической с локонами, которую собрала сзади в конский хвост», — говорится в записи аккаунта.

Новый образ Тимошенко активно прокомментировали подписчики группы. Многие заметили кардинальные изменения внешности политика, связанные скорее всего с вмешательством пластического хирурга, другие напомнили женщине, кто она и где находится.

«Как на подиум, вопросы нужно решать, а красоту в другом месте показывать», «Кому-то из простого народа, легче стало жить, от её образа снежинки?!», «Баба давно политик вчерашнего дня неужели сама это не понимает, лезет по инерции сиди уже дома с внуками», «Где она зимой пчел нашла? Распухла, вот-вот лопнет!», «На себя не похожа, пластика не очень. Пухлое лицо», «В 14 году ездила на коляске, тут фиалка расцвела», — написали пользователи сетей.

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В последнее время Юлия Тимошенко часто удивляет украинцев переменами во внешности. Она распрощалась со своей фирменной прической с косой, перейдя на укладку с завитыми локонами. Также ей приписывают подтяжку лица и изменение формы губ. Публикации, посвященные романтическому образу политика в одежде, все чаще стали появляться в украинских СМИ.