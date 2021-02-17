Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, может ли лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко претендовать на пост премьер-министра Украины

Тимошенко может стать сильным премьером для трудных времен — Золотарев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На днях в сети опубликовали интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в котором его спросили, возможно ли расширение парламентского монобольшинства в том числе за счет фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко. И он ответил, что «все возможно».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.