«Я не верю в то, что Тимошенко может оказаться в кресле премьера, но то, что возможна и такая коалиция, я не исключаю. Почему бы и нет? Главное, чтобы это не противоречило американским интересам, поскольку там есть красная линия — никакой коалиции с ОПЗЖ. А все остальное возможно», — сказал политолог.
На днях в сети опубликовали интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в котором его спросили, возможно ли расширение парламентского монобольшинства в том числе за счет фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко. И он ответил, что «все возможно».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.