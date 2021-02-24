Без какого-то, хотя бы неформального, консенсуса по Крыму конфликт в Донбассе не решится. Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Бортник объяснил, почему Зеленский пошел в наступление © president.gov.ua

Он добавил, что из-за сложных причин этого конфликта последствия будут намного многограннее, нежели просто смена электорального баланса на Украине.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.