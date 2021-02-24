«К тому же война в Донбассе является частью геополитической игры между Россией и Западом. Без договоренностей на этом уровне конфликт тоже не решится. Вообще донбасская ситуация — это некая матрешка. Это и внутренний конфликт, и межгосударственный конфликт, и геополитическое противостояние. И по всем этим аспектам нужно договариваться, иначе в какой-то момент кто-то из участников переговоров выдернет скатерть и перевернет стол», — объяснил Бортник.
Он добавил, что из-за сложных причин этого конфликта последствия будут намного многограннее, нежели просто смена электорального баланса на Украине.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.