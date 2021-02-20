Глава политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака торжеством анархии и беззакония. Его обращение опубликовано на сайте ОПЗЖ 20 февраля

Медведчук заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции», — подчеркнул он.

Опасная гастроль. С Медведчука всё только начинается © president.gov.ua

«То, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», — заявил политик.

По мнению Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, нанеся удар по его супруге.

Глава политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что не предаст свои принципы и свою страну, где похоронены его родители, учатся его дети и живет семья.