Медведчук заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции», — подчеркнул он.
Медведчук добавил, что с точки зрения права все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению к нему, его семье и соратникам, а также и журналистам, не могут применяться иначе как по решению суда, поэтому являются незаконными.
«То, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», — заявил политик.
По мнению Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, нанеся удар по его супруге.
Глава политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что не предаст свои принципы и свою страну, где похоронены его родители, учатся его дети и живет семья.