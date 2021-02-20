Совет национальной безопасности и обороны Украины вечером 19 февраля на созванном президентом Украины Владимиром Зеленским заседании ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых - народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена, телеведущая Оксана Марченко

Павел Рудяков: СНБО Украины подменил собой органы следствия и суды © РИА Новости, Нина Зотина Алексея Данилова, санкции против физических лиц связаны с расследованием, которое ведет Служба безопасности Украины по уголовной статье о финансировании терроризма.

Меры ввели на три года.

В санкционный список, кроме Медведчука и его супруги, попали: Константин Вацковский (гражданин России), Виталий Донченко (гражданин России), Наталья Лавренюк (гражданка Украины. Ее называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции против него и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne были введены 2 февраля сроком на пять лет), Сергей Лисогор (гражданин России), Александр Маслюк (гражданин России), Михаил Попов (гражданин России).

По данным главреда украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, шестеро выше перечисленных граждан являются доверенными лицами из ближайшего окружения Медведчука и Марченко, а 19 компаний так или иначе с ними связаны.

Относительно юридических лиц, подпавших под санкции, Данилов уточнил, что речь идет о компаниях, зарегистрированных в России, Молдавии и других странах. Санкции, в частности, введены против компаний, обслуживавших пять самолетов, на которых совершались полеты по маршруту Киев — Москва.

В отношении физических лиц санкции вводятся также на все имущество, которое находится в их собственности, подчеркнул Данилов. Эту собственность фигуранты санкционного списка не имеют права ни продавать, ни закладывать, ни как-то иначе им пользоваться.

Марченко и Лавренюк попали в санкционный список из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным СМИ, жена Медведчука владеет 75% завода, а гражданская жена Козака — 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, так как у нее есть паспорт гражданки РФ.

СНБО также поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление». Данилов сообщил, что приватизации этого объекта через Фонд госимущества не было и что он оказался в частной собственности «непонятным нам пока образом».

Компания «Прикарпатзахідтранс» эксплуатирует часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу. В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании «Прикарпатзахідтранс» белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании. 11 февраля украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия «Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией «Прикарпатзахідтранс» в собственность части магистрального нефтепровода «Самара — Западное направление».

О связи «Прикарпатзахідтранс» с Медведчуком писали украинские СМИ. Сам политик связь с этой компанией отрицал.