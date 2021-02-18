Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды на полуостров. Об этом 17 февраля заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает «Интерфакс-Украина»

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По словам Кориневича, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин высказался о нехватке воды на юге страны, в том числе в Крыму. Он отметил, что в настоящее время на полуострове ведется геологоразведка. Путин пояснил, что пресных запасов, «судя по всему, достаточно, просто ими раньше не занимались». Опреснение воды пока будет эффективно только точечно, добавил он.