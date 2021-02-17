В одном из кафе Днепра уволили девушку-баристу после отказа отвечать посетительнице на украинском языке и скандала, вспыхнувшего из-за этого в соцсетях. Об этом сообщает strana.ua 17 февраля

Ранее, 12 февраля, жительница Днепра Анна Счасная-Гарус пожаловалась в Facebook на сотрудницу кафе Coffein.

На ее вопрос «Чи є до кави тістечко? (Есть ли к кофе пирожное?)» бариста заявила, что не понимает слово "тістечко", поскольку родилась не на Украине и не учила мову.

Однако посетительница настаивала, что ей должны отвечать на украинском, а девушке «пора его учить». Чтобы работать официантом: украинская ведущая спровоцировала спор об украинском языке © Снежана Егорова/Фейсбук

В ответ бариста заявила, что Днепр «всегда был русским городом», а она предпочитает выучить французский, а не украинский.

«Ищу владелицу этого каХфе. Хочу ее спросить: "чей город Днепр?!" Прошу поспособствовать этому!» — написала Счасная-Гарус.

«Где вы были, патриоты, до 2014 года? Почему тогда вы не любили так Украину, неважно, на каком языке ты говоришь, человеком нужно быть», «В стране ж больше нет проблем, как девочки-баристы, разговаривающие на русском…», «Просто вы любите провоцировать людей, видимо», «Вы живете в Украине и должны знать язык своего государства Украина!» — написали в комментариях пользователи Facebook.

В итоге после публикации ролика в соцсети владелица кафе Ирина Прудка уволила сотрудницу. Она добавила, что будет искать украиноязычных официантов и барист.

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину», — прокомментировала ситуацию собственница кафе.

В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины. Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.